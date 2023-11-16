ضربة جديدة تحرم تشيلسي من ملعبه 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواجه إدارة نادي تشيلسي خطر الابتعاد عن ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز، لمدة قد تصل إلى 4 سنوات.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تلقى تود بويلي رئيس تشيلسي، ضربة جديدة بعد فشل خطته لبناء ملعب البلوز الجديد في منطقة "إيرلز كورت".
وكان بويلي يضع خطتين لمنح تشيلسي ملعبًا حديثًا، إما بتجديد "ستامفورد بريدج" أو بناء ملعب جديد في "إيرلز كورت".
وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة "إيرلز كورت" خصصت بالفعل لبناء 4 آلاف منزل جديد ومساحات تجارية ومكتبية، بالإضافة إلى إنشاء حديقة عامة.
وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيكون مجبرًا على تجديد ستامفورد بريدج، الأمر الذي قد يستغرق 4 سنوات لاستكماله، حيث تخطط الإدارة لزيادة السعة الحالية من 41 إلى 61 ألفًا، وبناءً على ذلك، سيضطر تشيلسي للعب في مكان آخر لحين الانتهاء من تجديد ستامفورد بريدج.
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