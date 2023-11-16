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ضربة جديدة تحرم تشيلسي من ملعبه 4 سنوات

11/16/2023 7:39:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواجه إدارة نادي تشيلسي خطر الابتعاد عن ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز، لمدة قد تصل إلى 4 سنوات.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تلقى تود بويلي رئيس تشيلسي، ضربة جديدة بعد فشل خطته لبناء ملعب البلوز الجديد في منطقة "إيرلز كورت".

وكان بويلي يضع خطتين لمنح تشيلسي ملعبًا حديثًا، إما بتجديد "ستامفورد بريدج" أو بناء ملعب جديد في "إيرلز كورت".

وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة "إيرلز كورت" خصصت بالفعل لبناء 4 آلاف منزل جديد ومساحات تجارية ومكتبية، بالإضافة إلى إنشاء حديقة عامة.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيكون مجبرًا على تجديد ستامفورد بريدج، الأمر الذي قد يستغرق 4 سنوات لاستكماله، حيث تخطط الإدارة لزيادة السعة الحالية من 41 إلى 61 ألفًا، وبناءً على ذلك، سيضطر تشيلسي للعب في مكان آخر لحين الانتهاء من تجديد ستامفورد بريدج.

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