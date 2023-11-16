«بوينغ»: خطط دبي في تنمية قطاع الطيران تعزز تنافسية المنطقة عالمياً

أكد عمر عريقات، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في بوينغ، أن خطط تنمية قطاع الطيران في دبي تسهم في تعزيز تنافسية المنطقة عالمياً، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو المستقبلي للقطاع في دبي والرياض وقطر.

وأضاف عريقات في لقاء مع الصحافيين على هامش فعاليات معرض دبي للطيران أن منتجات شركة بوينغ هي المفضلة للعملاء في المنطقة، مشيراً إلى أن طيران الإمارات وضعت خططها المستقبلية مع شركة بوينغ من خلال برنامج 777 إكس، وهي شهادة بأنها الطائرة المناسبة لعمليات الناقلة، لا سيما أن اختيار الطائرة جاء بعد دراسة دقيقة من قبل الشركة.

وقال عريقات إن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أجرتا دراسات دقيقة قبل توقيع اتفاقيات لشراء 777 إكس و787 دريملاينر، وإن اختيار طائرات بوينغ من قبل طيران الإمارات وفلاي دبي خلال المعرض يتناسب مع خطط الناقلتين، مشيراً إلى أن توقيع طيران الإمارات صفقة شراء 95 طائرة جاء بعد مناقشات ومفاوضات طويلة.

وأضاف أن طيران الإمارات ستكون من بين أوائل الناقلات التي تتسلم طائرات بوينغ 777 إكس، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم جزء من الطائرات التي تمت صناعتها بعد الانتهاء من الموافقات.

وأوضح أن بوينغ واثقة في تسليم طائرات بوينغ 777 إكس منتصف عام 2025، لطيران الإمارات والناقلات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الطراز يعد من أكثر الطائرات في العالم تقييماً وتدقيقاً في المرحلة التجريبية قبل تسليمها للعملاء.





فلاي دبي

وقال عريقات إن «فلاي دبي» حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الماضية؛ الأمر الذي أسهم في دعم خطط دبي في التحول إلى مركز عالمي للنقل الجوي، مشيراً إلى أن التنوع بين الطائرات ضيقة البدن وعريضة البدين سيسهم في تعزيز خطط نمو الناقلة.

وأضاف أن شركة فلاي دبي نجحت في توفير حلول لتغطية النقص في عدد الطائرات بسبب تأخر التسليمات؛ لذلك نتوقع أن يكون التأثير أقل نسبياً في الفترة المقبلة.

وأوضح عريقات أن سلاسل التوريد تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع الطيران في العالم، موضحاً أن هنالك إجراءات تعمل عليها بوينغ لتجاوز هذه التحديات، لكننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من هذا التحدي، مؤكداً أن مشكلة سلاسل التوريد أثرت على تسليمات طائرات بوينغ 737 ماكس لعملائها.





معرض دبي للطيران

وقال عريقات إن مقياس النجاح في معرض دبي للطيران خلال الدورة الماضية كان يتمثل في أعداد المشاركين والزوار، لا سيما أن القطاع كان على أعتاب الخروج من تبعات الجائحة، في حين أن طلبيات الطائرات التي وقعتها شركات الطيران في الإمارات والمنطقة في دورة عام 2023 تعد دليلاً على عودة قطاع الطيران.

وأضاف عريقات أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 3000 طائرة خلال 20 عاماً، بحسب آخر توقعات لشركة بوينغ، مشيراً إلى أن الخطط في الإمارات والمنطقة تجعل المنطقة منافساً حقيقياً في قطاع الطيران.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أسرع المناطق في التعافي، وخاصة في السفر الممتاز، وأن التنافس في المنطقة يرفع مستوى الخدمة، وزيادة فعالية شبكات الناقلات، مشيراً إلى أن تأسيس شركات طيران جديدة في المنطقة سيعزز مكانتها، ويرفع مستوى المنافسة، وسيسهم في زيادة تدفق المسافرين إلى المنطقة.

وقال إن المنطقة لا تزال ضمن مستويات نمو متصاعدة منذ أكثر من 20 عاماً، ومع تأسيس ناقلات جديده سيواصل القطاع في المنطقة مسيرة النمو.

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