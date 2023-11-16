«بوينغ»: خطط دبي في تنمية قطاع الطيران تعزز تنافسية المنطقة عالمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد عمر عريقات، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في بوينغ، أن خطط تنمية قطاع الطيران في دبي تسهم في تعزيز تنافسية المنطقة عالمياً، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو المستقبلي للقطاع في دبي والرياض وقطر.
وأضاف عريقات في لقاء مع الصحافيين على هامش فعاليات معرض دبي للطيران أن منتجات شركة بوينغ هي المفضلة للعملاء في المنطقة، مشيراً إلى أن طيران الإمارات وضعت خططها المستقبلية مع شركة بوينغ من خلال برنامج 777 إكس، وهي شهادة بأنها الطائرة المناسبة لعمليات الناقلة، لا سيما أن اختيار الطائرة جاء بعد دراسة دقيقة من قبل الشركة.
وقال عريقات إن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أجرتا دراسات دقيقة قبل توقيع اتفاقيات لشراء 777 إكس و787 دريملاينر، وإن اختيار طائرات بوينغ من قبل طيران الإمارات وفلاي دبي خلال المعرض يتناسب مع خطط الناقلتين، مشيراً إلى أن توقيع طيران الإمارات صفقة شراء 95 طائرة جاء بعد مناقشات ومفاوضات طويلة.
وأضاف أن طيران الإمارات ستكون من بين أوائل الناقلات التي تتسلم طائرات بوينغ 777 إكس، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم جزء من الطائرات التي تمت صناعتها بعد الانتهاء من الموافقات.
وأوضح أن بوينغ واثقة في تسليم طائرات بوينغ 777 إكس منتصف عام 2025، لطيران الإمارات والناقلات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الطراز يعد من أكثر الطائرات في العالم تقييماً وتدقيقاً في المرحلة التجريبية قبل تسليمها للعملاء.
فلاي دبي
وقال عريقات إن «فلاي دبي» حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الماضية؛ الأمر الذي أسهم في دعم خطط دبي في التحول إلى مركز عالمي للنقل الجوي، مشيراً إلى أن التنوع بين الطائرات ضيقة البدن وعريضة البدين سيسهم في تعزيز خطط نمو الناقلة.
وأضاف أن شركة فلاي دبي نجحت في توفير حلول لتغطية النقص في عدد الطائرات بسبب تأخر التسليمات؛ لذلك نتوقع أن يكون التأثير أقل نسبياً في الفترة المقبلة.
وأوضح عريقات أن سلاسل التوريد تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع الطيران في العالم، موضحاً أن هنالك إجراءات تعمل عليها بوينغ لتجاوز هذه التحديات، لكننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من هذا التحدي، مؤكداً أن مشكلة سلاسل التوريد أثرت على تسليمات طائرات بوينغ 737 ماكس لعملائها.
معرض دبي للطيران
وقال عريقات إن مقياس النجاح في معرض دبي للطيران خلال الدورة الماضية كان يتمثل في أعداد المشاركين والزوار، لا سيما أن القطاع كان على أعتاب الخروج من تبعات الجائحة، في حين أن طلبيات الطائرات التي وقعتها شركات الطيران في الإمارات والمنطقة في دورة عام 2023 تعد دليلاً على عودة قطاع الطيران.
وأضاف عريقات أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 3000 طائرة خلال 20 عاماً، بحسب آخر توقعات لشركة بوينغ، مشيراً إلى أن الخطط في الإمارات والمنطقة تجعل المنطقة منافساً حقيقياً في قطاع الطيران.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أسرع المناطق في التعافي، وخاصة في السفر الممتاز، وأن التنافس في المنطقة يرفع مستوى الخدمة، وزيادة فعالية شبكات الناقلات، مشيراً إلى أن تأسيس شركات طيران جديدة في المنطقة سيعزز مكانتها، ويرفع مستوى المنافسة، وسيسهم في زيادة تدفق المسافرين إلى المنطقة.
وقال إن المنطقة لا تزال ضمن مستويات نمو متصاعدة منذ أكثر من 20 عاماً، ومع تأسيس ناقلات جديده سيواصل القطاع في المنطقة مسيرة النمو.
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