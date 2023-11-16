1,717 شركة في سوق أبوظبي العالمي بنهاية الربع الثالث بارتفاع 35 %

استمر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تسجيل أداء قوي، عكسته البيانات التي تم الإعلان عنها للربع الثالث من عام 2023، والتي أشارت إلى تحقيق السوق لمعدلات نمو غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وخاصة ضمن قطاع إدارة الأصول، ودخوله الربع الأخير من العام، محققاً نتائج قوية.

وتشمل أبرز البيانات التي سجلها السوق خلال الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2022: نمو الأصول تحت الإدارة في المركز المالي الدولي بنسبة 52 % في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي بنسبة 35 %، مع ارتفاع العدد الإجمالي من 1,272 في الربع الثالث من عام 2022، إلى 1,717 شركة في الربع الثالث من عام 2023.

واستمر نمو عدد المؤسسات البارزة العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مع انضمام أسماء عالمية وإقليمية جديدة، أسست مقار لها في سوق أبوظبي العالمي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، «ساغارد» الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة، والتي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 14,5 مليار دولار، وشركة «تيكيهاو كابيتال»، و«إف.تي.آي للاستشارات» و«إم تو».

وارتفع حجم القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 26 %، ما يعكس زيادة في عدد الأفراد الموهوبين الذين اختاروا أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يعكس أداؤنا الاستثنائي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام، فعّالية ونجاح جهودنا التَحَولِية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي، باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. وسنواصل جهودنا لتسريع زخمنا، وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي كمساهم رئيس في رؤية أبوظبي الاقتصادية، وأهدافها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

جدير بالذكر، أن استراتيجية النمو لدى سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، ومواءمته لأهداف تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، والمحافظة على القطاع المالي في صميم استراتيجياته، قد مكنته من لعب دوره كمحفز لتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة في أبوظبي.

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