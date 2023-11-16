تعاون بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك للتركيز على الإدراج المزدوج

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة نيويورك، وهي جزء من بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج المدرجة في بورصة نيويورك عن توقيع الطرفين مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين الماليين.

هذا وسوف يقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك أيضاً باستكشاف الفرص المتاحة لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات البيانات والمؤشرات، إضافة إلى التعاون في المبادرات المتعلقة بالاستدامة. وتأتي هذه المذكرة في أعقاب الإعلان الأسبوع الماضي عن قيام السوق باختيار شبكة «آيس» العالمية لتزويد المستثمرين المؤسسيين العالميين بإمكانية الوصول المباشر إلى بيانات السوق وإدخال الأوامر. كما تؤكد مذكرة التفاهم أيضاً على التزام بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج الأوسع تجاه المنطقة، بما في ذلك تعاونها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة في عام 2021.

ووقع الاتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك جون تاتل، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك ورئيس معهد بورصة نيويورك، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد قام تاتل، برفقة مارغريت نيش، رئيس شبكة «آيس» العالمية، بزيارة أبوظبي وقرع جرس افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية احتفالاً بتوقيع مذكرة التفاهم وأيضاً، إضافة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شبكة «آيس» العالمية.

وقال عبد الله سالم النعيمي: «إن التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك يعزز التواصل بين المصدرين والمستثمرين من خلال تسهيل سهولة الإدراج المزدوج، مما يوفر للشركات رؤية أكبر وإمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين. مع تقديم الفرصة للمستثمرين للمشاركة في قصص نمو الشركات من مناطق جغرافية متنوعة، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تعزيز تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والعالميين، بما في ذلك الأدوات الاستثمارية المبتكرة والمؤشرات، إضافة إلى العمل معاً على المشاريع التي تتعلق بالاستدامة. ويمثل هذا التعاون مرحلة رئيسية في رحلة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي مزدهر، وتمكين الإدراج المزدوج، وتعزيز الاتصال، وفتح الباب أمام عصر جديد من النمو والإمكانات غير المحدودة».

ومن جانبه قال جون تاتل: «يسر بورصة نيويورك أن توقع مذكرة التفاهم هذه مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تجمع بين مؤسستين عالميتين ديناميكيتين لدفع الابتكار والنمو في أسواقنا». «تمثل الاتفاقية مبادرة جديدة ومثيرة لبورصة نيويورك، تعتمد على استثمارات بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج في المنطقة وتسمح لنا باستكشاف الإدراجات المزدوجة وغيرها من المنتجات الجديدة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تصب في مصلحة شركاتنا المدرجة ومستثمرينا».

هذا وقد تم تطوير مذكرة التفاهم لدعم عمليات الإدراج عبر الحدود في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، سعياً إلى تزويد قاعدة المستثمرين القوية في كل من المنطقتين بإمكانية الوصول إلى هذه الأوراق المالية وللمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز