«إي إف چي هيرميس»: نجاح استحواذ «جلوبال للاستثمار» الإماراتية على 30% من أسهم «الشرقية للدخان»

أعلنت «إي إف چي هيرميس» أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 625 مليون دولار، التي تتضمن الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أكبر منتج للسجائر في مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة. وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصري في الثالث من سبتمبر 2023، علماً بأن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لشركة «جلوبال للاستثمار» لإتمام عملية الاستحواذ.

وأعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الصفقة التاريخية التي سينعكس مردودها الإيجابي على المدى البعيد على «الشرقية للدخان»، والاقتصاد بشكل عام.

وأشار العيوطي إلى أن هذه الصفقة تعكس استمرار اقتناص المستثمرين الاستحواذ على حصص في الشركات المصرية الرائدة، سواءً في القطاعات الدفاعية أو الشركات القادرة على تحقيق معدلات نمو واعدة. وأضاف العيوطي أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ التي نجحت إي إف چي هيرميس في إتمامها على مدار السنوات الثلاث الماضية، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 6.5 مليارات دولار.

يذكر أن «الشرقية للدخان» هي أكبر منتج وموزع للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى كالسيجار وتبغ الغليون والمعسل، إضافة إلى فلاتر السجائر والتبغ المتجانس، إضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني على مدار عقود، وتمتلك حصة سوقية ثابتة تبلغ 70%.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعد واحدة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ التي نجحت الشركة في إتمامها، ويتضمن ذلك بيع حصة 55% من شركة «ڤودافون مصر» لصالح «مجموعة ڤوداكوم» العالمية بقيمة 2.7 مليار يورو، وبيع حصة 60% من شركة الأغذية الصحية المصرية «أبو عوف» لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية، فضلاً عن استحواذ «مجموعة أغذية» على حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «بي إم بي» الرائدة في قطاع الأغذية الصحية بدولة الإمارات.

إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في إتمام صفقة استحواذ شركة «الدار العقارية» على حصة بنسبة 85.52% من شركة «سوديك للتطوير العقاري» المصرية بقيمة 388 مليون دولار، وإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» على حصة 70% في «ترانسمار» بقيمة 140 مليون دولار، وصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» على حصة بنسبة 33.4% من شركة «بي تك» التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار، إضافة إلى صفقة استحواذ «بنك أبوظبي الأول» على 100% من «بنك عودة مصر»، فضلاً عن بيع حصة بنسبة 51% من شركة عيادات «المسواك» لطب الأسنان بقيمة 530 مليون دولار لصالح شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» ومقرها دبي.

وقد قامت إي إف چي هيرميس أيضاً بدور سمسار العملية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة».

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