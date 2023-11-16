يعاني من الاكتئاب.. ريال مدريد يتحرك نحو إنقاذ لاعبه

يحاول ريال مدريد، تجهيز أحد لاعبيه المصابين، بدنياً ونفسياً، تمهيداً لمشاركته في مباريات الميرنغي خلال الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "ريليفو"، فإن هناك حالة من القلق داخل جدران الريال حول اللاعب التركي أردا غولر عقب إصابته الثالثة التي تعرض لها هذا الموسم، مشيرة إلى أن مسؤولي الميرنغي لا يرغبون في الحديث عن موعد عودة غولر، لكنهم يركزون على ضرورة تمتع اللاعب بالصبر والعمل لخفض التوقعات والضغوطات التي تقع عليه بشأن ظهوره الأول.

وأوضحت الشبكة أن التسرع في اللعب لدى غولر أثر على تعافيه، لا سيما أن لديه توقعات غير عادية، وعاش الفترة الأخيرة بحماس كبير.

وذكرت الشبكة أن المدربين تأكدوا من أن غولر بحاجة لتحسين الجانب البدني، لذا عملوا معه بجدية في الصالة الرياضية، مشيرة إلى أن الريال يعمل على معالجة اللاعب نفسياً أيضاً، في محاولة لإخراجه من حالة الاكتئاب التي يعاني منها بسبب تكرر الإصابات.

وقالت الشبكة أن الجهاز الفني لريال مدريد يرى أن غولر مكتئب ومتألم وغير قادر على مساعدة زملائه، لذا تضاعفت الجهود مع اللاعب على المستوى النفسي لمعاونته في الحفاظ على هدوئه.

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