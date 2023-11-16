نظراً لظروف وتقلبات الطقس..الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.
ورفع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة حالة التأهب والجاهزية للحالة الجوية التي تسود بعض مناطق الدولة.
ويوجه الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان مواصلة الخدمات والمنتجات الحيوية على مستوى الإمارة وعدم انقطاعها بما يحقق السلامة العامة والاستجابة الفعالة.
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