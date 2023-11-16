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نظراً لظروف وتقلبات الطقس..الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية برأس الخيمة غداً

11/16/2023 7:39:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.

ورفع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة حالة التأهب والجاهزية للحالة الجوية التي تسود بعض مناطق الدولة.

ويوجه الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان مواصلة الخدمات والمنتجات الحيوية على مستوى الإمارة وعدم انقطاعها بما يحقق السلامة العامة والاستجابة الفعالة.

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