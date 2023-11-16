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متفوقاً على مبابي وصلاح.. ديمبلي يحقق رقماً أوروبياً مميزاً

11/16/2023 7:39:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يملك عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، سلاحاً كروياً يجعله أخطر لاعب في الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

وبحسب مركز الدراسات "CIES"، يعتلي ديمبلي، قائمة أكثر لاعبي دوريات أوروبا صناعة للفرص والتمريرات الحاسمة.

ونشر المركز، إحصائية تشمل مقارنة بين العديد من اللاعبين بأوروبا، وتصدر ديمبلي القائمة بـ 2.45 تمريرة مفتاحية كل 90 دقيقة بخلاف 0.27 تمريرة حاسمة محتملة كل 90 دقيقة.

ويتواجد في المركز الثاني بهذه القائمة، ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، ويليه نيكو ويليامز لاعب بيلباو ثالثاً، ثم مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس يتواجد موسى ديابي لاعب أستون فيلا، ثم سادساً محمد صلاح لاعب ليفربول، وسابعاً فرانك هونورات لاعب مونشنجلادباغ، ويليه في المركز الثامن ماكسيمليانو نونيز لاعب ناسونال البوليفي، وإيناكي ويليامز لاعب بيلباو في المركز التاسع، وعاشراً ماجنوس وولف لاعب مولده السويدي.

يذكر أن عثمان ديمبلي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادماً من برشلونة، وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكنه لم يزور الشباك حتى الآن.

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