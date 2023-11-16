360.4 مليار درهم إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 4 أيام

بلغ إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال الأيام الأربع الأولى

360.4 مليار درهم، حيث سجلت صفقات الطائرات التجارية 338.8 مليار درهم،

بدعم من صفقة طيران الامارات التي تم توقيعها في رابع أيام المعرض والتي شملت 15طائرة من طراز A350

بقيمة تصل الى 22.02 مليار درهم ( 6 مليارات دولار)، وبلغ

إجمالي قيمة صفقات وزارة الدفاع 21.6 مليار درهم.

ومع الطلبية الجديدة للناقلة، التزمت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران، بمبلغ إجمالي 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، لشراء 110 طائرات إضافية، بما في ذلك طلبيات البوينغ التي أعلنت في اليوم الأول، ما يؤهل الناقلة لمواصلة النمو في المستقبل.

وبلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الرابع من فعاليات معرض دبي للطيران نحو 4.87 مليارات درهم

ليرتفع إجمالي الصفقات خلال الأيام الاربعة الأولى من المعرض إلى 21.6

مليار درهم.



وبلغ مؤشر الصفقات التجارية في معرض دبي للطيران خلال اليوم الثالث من المعرض

خلال اليوم الثالث نحو 12.8 مليار درهم

بعد أن وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 بقيمة دفترية تصل الى نحو 12.8 مليار درهم ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.

وسجل اليوم الثاني من المعرض 3 صفقات رئيسية بقيمة 35 مليار درهم، وكان اليوم الأول من المعرض، سجل صفقات بأكثر من 73.2 مليار دولار (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

وكانت صفقات المعرض قد بلغت خلال اليوم الاول توقيع صفقات بقيمية 268.6 مليار درهم.

وكانت أبرز الطلبيات صفقة طيران الامارات التي شملت 95 طائرة بوينغ، بقيمة

52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وقعت طيران الإمارات طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X، وسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

فيما كشفت فلاي دبي خلال اليوم الاول عن صفقة مع شركة بوينغ تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز