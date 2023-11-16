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تصفيات كأس العالم 2026.. أستراليا تمطر شباك بنجلاديش بسباعية

11/16/2023 7:39:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل منتخب أستراليا مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب بنجلاديش 7 /صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة.

وتقمص جيمي ماكلارين دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب أستراليا في الدقائق 48 و70 و84.

وأضاف ميتشيل دوك الهدفين الثالث والرابع لأستراليا في الدقيقتين 37 و40 وتكفل هاري سوتار وبراندون بوريلو بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و20.

ويلتقي في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها منتخب لبنان مع ضيفه الفلسطيني في وقت لاحق اليوم

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