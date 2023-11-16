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21.6 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع خلال الأيام الاربعة الأولى من معرض دبي للطيران

11/16/2023 7:39:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الرابع من فعاليات معرض دبي للطيران نحو 4.87 مليارات درهم
ليرتفع إجمالي الصفقات خلال الأيام الاربعة الأولى من المعرض إلى 21.6
مليار درهم.

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