21.6 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع خلال الأيام الاربعة الأولى من معرض دبي للطيران

21.6 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع خلال الأيام الاربعة الأولى من معرض دبي للطيران
التاريخ
11/16/2023 7:39:04 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الرابع من فعاليات معرض دبي للطيران نحو 4.87 مليارات درهم
ليرتفع إجمالي الصفقات خلال الأيام الاربعة الأولى من المعرض إلى 21.6
مليار درهم.
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