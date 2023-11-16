المكوّن الأكثر ترطيباً للبشرة.. عمره 240 عاماً

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحتاج جميع أنواع البشرة إلى الترطيب، مما يُفسّر البحث المُستمرّ عن مكونات مُرطّبة جديدة للجلد، ولكن المفاجأة في هذا المجال أن المكوّن الأكثر ترطيباً حتى اليوم ليس إلا الغليسيرين الذي مضى حوالي قرنين ونصف على اكتشافه.

يُشكّل الترطيب كلمة السر في مجال العناية بالبشرة، وهو يتمّ من الداخل عبر اعتماد نظام غذائي متوازن والحصول على الكفاية من الماء، ومن الخارج عبر تحديد نوع البشرة وتلبية مُتطلّباتها في مجال العناية التجميليّة. وتحتاج البشرة إلى روتين يضمن لها التنظيف والتقشير والترطيب والحماية، أما اختيار المُرطّب المناسب فيُعتبر خطوة مفصليّة في مجال الحصول على بشرة صحية.

أفضل مرطّب

كشفت الدكتورة شيرين إدريس، طبيبة الجلد الأميركية ذات الأصول اللبنانيّة، والتي يُتابع نصائحها الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المكوّن الأكثر ترطيباً للجلد ليس إلا الغليسيرين الذي احتفل مؤخراً بمرور 240 عاماً على اكتشافه. وتعود فوائد الغليسيرين في هذا المجال إلى قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة لساعات وحتى لأيام، مما يجعله مكوناً مثالياً لتحسين صحة البشرة بشكل عام وتعزيز دور حاجزها الحامي فتُصبح أكثر متانة وقدرة على مواجهة الاعتداءات الخارجيّة.

تؤكّد الدكتورة إدريس أيضاً على فعالية الغليسيرين في تحسين نسبة الكولاجين بالبشرة مما يُعزّز ليونتها. وهو يسمح بتخليص الجلد من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحه كما أنه يُناسب البشرة الحسّاسة وكذلك البشرة الدهنيّة والمُختلطة كونه لا يتسبّب بانسداد مسامها. ولكنها تُحذّر من الإفراط في استعمال الغليسيرين وتوصي باعتماده في كريمات العناية بنسبة تركيز تتراوح بين 2 و20% تجنباً لتسببه بنتائج عكسيّة كتهيّج البشرة وفقدانها للحيوية.

لترطيب الوجه والجسم

من الممكن إضافة الغليسيرين إلى كريم الوجه، وكريم الجسم، وكريم اليدين، وبلسم الشفاه التي تستعملونها عادةً، وذلك من خلال اختيار مصل لا تتعدى نسبة الغليسيرين فيه 20%، وإضافة بضع قطرات منه إلى المستحضر المُرطّب الذي تستعملونه. أما أفضل وقت لتطبيق الكريم الغني بالغليسيرين فهو بعد الاستحمام عندما تكون مسام البشرة متوسّعة بفضل الماء الدافئ مما يُسهّل نفاذ مستحضرات العناية إلى عمق البشرة.

ومن المكونات الأخرى المفيدة أيضاً لترطيب البشرة توصي الدكتورة شيرين إدريس باستعمال مستحضرات غنيّة بالحمض الهيالوريني، والكولاجين، وبروتين الأرز، والألوفيرا.