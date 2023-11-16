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الفيدرالي الأمريكي يربك الأسواق ويلوح بإمكانية رفع الفائدة مجددا

11/16/2023 7:27:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي، من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعرض مصداقيته للخطر إذا أعلن قبل الأوان النصر في معركته ضد التضخم ثم اضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر المزيد من التباطؤ في التضخم وكانت "مشجعة للغاية" .
وأشارت إلى أن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي أثبتت فعاليتها.
وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب "أن يأخذ وقته، وألا يتسرع في إصدار الأحكام أو الإدلاء بتصريحات بشأن نهاية المعركة مع التضخم".
وأوضحت: "ما زال ليس لدينا قدر كاف من المعلومات حول ما إذا كنا نسير بالفعل في عملية انكماش التضخم التي تعيدنا إلى هدف 2%".





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