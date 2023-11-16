بلومبيرغ: أمريكا ترسل المزيد من الذخيرة والصواريخ إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أنها زادت "بهدوء" مساعداتها العسكرية لإسرائيل، استجابة لطلبات الأخيرة التي تخوض حربا ضارية ضد حماس في قطاع غزة. في المقابل طالبت منظمات إغاثية واشنطن بالكف عن تسليح الدولة العبرية كي يتوقف القصف الذي أسفر عن مقتل الآلاف في غزة.

وبحسب تقرير صادر عن البنتاغون نقلته "بلومبيرغ"، فإن إسرائيل طلبت المزيد من الصواريخ الموجهة بالليزر لأسطول طائرات أباتشي الحربية، وقذائف 155 ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر خارقة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة، وفقًا لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي.

وأضاف الموقع أن الأسلحة التي تسعى إسرائيل للحصول عليها في حربها ضد حركة حماس، مدرجة في وثيقة تحمل عنوان طلبات "الزعيم الإسرائيلي الكبير" مؤرخة في أواخر أكتوبر ويتم تداولها في البنتاغون.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس جماعة إرهابية.

وأشار التقرير إلى أن المتحدث باسم البنتاغون قد رفض مناقشة التفاصيل، لكن وزارة الدفاع قالت في بيان لها إنها "تستفيد من عدة سبل، من المخزونات الداخلية إلى قنوات الصناعة الأمريكية لضمان حصول إسرائيل على الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ".

وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة تقدم بسرعة ذخائر دقيقة التوجيه وقنابل ذات قطر صغير وقذائف مدفعية 155 ملم، إلى جانب صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية ومعدات الدعم الطبي.

وأثار توفير قذائف المدفعية والذخائر الأخرى للجيش الإسرائيلي انتقادات من المنظمات غير الحكومية التي تقول إن الإمدادات الأمريكية سمحت لإسرائيل بالمضي قدمًا في حملة القصف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

ووجهت أكثر من 30 منظمة إغاثة رسالة يوم الإثنين الماضي، إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تحثه على عدم إرسال قذائف 155 ملم على وجه الخصوص. حيث تعتبر هذه القذائف عشوائية بطبيعتها.

كما لفت التقرير إلى أن إسرائيل قد طلبت أيضًا أكثر من 57.000 قذيفة مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم و20.000 بندقية M4A1، وما يصل إلى 5.000 جهاز رؤية ليلية من طراز PVS-14، و3.000 ذخيرة محمولة باليد من طراز M141 خارقة للتحصينات، و400 مدفع هاون عيار 120 ملم، و75 قذيفة هاون من طراز M141.



