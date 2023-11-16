الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في أريحا

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في أريحا
التاريخ
11/16/2023 7:27:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أصيب، اليوم الخميس، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى وسط مدينة أريحا وأطلقت النار على الشاب حسن شاكر بالو وأصابته في قدمه، أثناء تواجده عند أحد المحلات التجارية، واعتقلته.
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