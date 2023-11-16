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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في أريحا

11/16/2023 7:27:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أصيب، اليوم الخميس، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى وسط مدينة أريحا وأطلقت النار على الشاب حسن شاكر بالو وأصابته في قدمه، أثناء تواجده عند أحد المحلات التجارية، واعتقلته.

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