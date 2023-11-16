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الاحتلال يغلق كافة مداخل الخليل ويعيق حركة المواطنين

11/16/2023 7:27:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كافة مداخل مدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة رأس الجورة، ومحيط دائرة السير، ومنطقة الزاوية وسط المدينة.


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