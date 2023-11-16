الاحتلال يغلق كافة مداخل الخليل ويعيق حركة المواطنين
التاريخ
11/16/2023 7:27:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كافة مداخل مدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة رأس الجورة، ومحيط دائرة السير، ومنطقة الزاوية وسط المدينة.
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