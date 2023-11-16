الذهب على ارتفاع طفيف وسط توقعات بتوقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولارا.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس“هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره”.
(رويترز)
MENAFN16112023000205011050ID1107438775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.