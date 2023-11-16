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الذهب على ارتفاع طفيف وسط توقعات بتوقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة

11/16/2023 7:27:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولارا.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس“هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره”.

(رويترز)


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