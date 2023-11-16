تراجع معدل التضخم في إسرائيل بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-تراجع معدل التضخم في إسرائيل للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي نتيجة الحرب مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنسبة 3.7% سنويا وبنسبة 0.5% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم، في حين كان معدل التضخم في أيلول/ سبتمبر الماضي 3.8% سنويا، في حين يستهدف البنك المركزي الإسرائيلي معدل تضخم يتراوح بين 1 و3%.

وأضافت بلومبرغ أن بيانات التضخم تكشف عن بعض تأثيرات الحرب التي بدأت بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عندما هاجم مقاتلو حركة حماس الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مما أسفر عن مقتل 1200 شخصا وأسر 240 آخرين. في المقابل استشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأثرت الحرب بشكل خاص على قطاعي الترفيه والسياحة في إسرائيل مع استدعاء أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة العسكرية مما أدى إلى نقص في العمال في بعض الصناعات.

وخلال الأسبوع الخامس للحرب تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان في إسرائيل بأكثر من 20% عن متوسط المشتريات الأسبوعية في 2023.

وتراجع معدل التضخم في إسرائيل خلال الشهر الماضي نتيجة انخفاض وتيرة الزيادة في إيجار المساكن والتراجع الحاد في الطلب الاستهلاكي وبخاصة المنتجات الثقافية والترفيه، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. في الوقت نفسه سجلت أسعار بعض السلع مثل الفواكه والخضروات والملابس ارتفاعا حادا في الشهر الماضي.

(د ب أ)