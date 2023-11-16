(MENAFN
- Palestine News Network )
-في اليوم ال41 للحرب على قطالع غزة.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي من جهة الجنوب، للمرة الثانية الليلة الماضية في غضون 24 ساعة.
- مصادر
طبية في مجمع الشفاء تفيد بأن "قوات الجيش الاسرائيلي تنفذ عمليات تجريف داخل المجمع". فيما تحدثت تقارير اسرائيلية عن حفريات وأعمال هندسية في ساحة المجمع
استُشهد عشرات المواطنين، واصابة آخرين، اجراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. والحصيلة الغير نهائية تفيد بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم أكثر من 4000طفل
-الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد سرية من لواء المظليين إضافة إلى ضابطين آخرين في معارك غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ بدء العملية العسكرية إلى 52
-وفي الضفة الغربية- استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال على حاجز النفق غرب بيت لحم بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار ادت إلى إصابة سبعة إسرائيليين بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة
- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كافة مداخل مدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، و
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