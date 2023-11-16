MENAFN - Palestine News Network ) -في اليوم ال41 للحرب على قطالع غزة.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي من جهة الجنوب، للمرة الثانية الليلة الماضية في غضون 24 ساعة.

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طبية في مجمع الشفاء تفيد بأن "قوات الجيش الاسرائيلي تنفذ عمليات تجريف داخل المجمع". فيما تحدثت تقارير اسرائيلية عن حفريات وأعمال هندسية في ساحة المجمع

استُشهد عشرات المواطنين، واصابة آخرين، اجراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. والحصيلة الغير نهائية تفيد بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم أكثر من 4000طفل

-الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد سرية من لواء المظليين إضافة إلى ضابطين آخرين في معارك غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ بدء العملية العسكرية إلى 52

-وفي الضفة الغربية- استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال على حاجز النفق غرب بيت لحم بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار ادت إلى إصابة سبعة إسرائيليين بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة

- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كافة مداخل مدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة









هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، و