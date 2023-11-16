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الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يؤيد اقتراحا لإغلاق السفارة الإسرائيلية

11/16/2023 7:27:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كيب تاون/PNN- قال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إنه سيؤيد اقتراحا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد.

ومن المقرر أن يطرح حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري هذا الاقتراح في وقت لاحق من اليوم الخميس، ويدعو أيضا إلى تعليق جميع الروابط الدبلوماسية مع إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويعود دعم جنوب أفريقيا القوي للفلسطينيين إلى أيام الرئيس السابق نيلسون مانديلا، مع تشبيه البلاد محنتهم بمحنتها قبل انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994. وترفض إسرائيل هذه المقارنة.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في بيان "المؤتمر الوطني الأفريقي سيوافق على اقتراح برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لحين موافقتها على وقف إطلاق النار".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على تصريحات المؤتمر الوطني الأفريقي والمناقشة المزمعة في البرلمان للأمر.

ويعد الاقتراح رمزيا إلى حد كبير، حيث سيكون الأمر متروكا لحكومة الرئيس سيريل رامافوسا لتنفيذه.

لكن رامافوسا ومسؤولين كبارا في وزارة الخارجية، عبروا علنا عن انتقادهم للقيادة الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية ضد حماس، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة.

وأكد رامافوسا، أمس الأربعاء، خلال زيارة لقطر، أن جنوب أفريقيا تعارض العملية الإسرائيلية في غزة "خاصة أنها تستهدف الآن المستشفيات".

واستدعت جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر دبلوماسييها من إسرائيل.

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