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مهاجم بايرن ميونخ: ألعب دور الجوكر النبيل

11/16/2023 7:27:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح ماتيس تيل مهاجم بايرن ميونخ، موقفه من لعب دور البديل دائمًا في أغلب مباريات فريقه هذا الموسم، رغم تألقه في الدقائق القليلة التي يشارك بها.
ورغم مشاركة المهاجم الفرنسي في 480 دقيقة فقط هذا الموسم، إلا أنه نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين بمختلف البطولات.
وخلال تصريحات لصحيفة ليكيب، قال تيل "لا أشعر بالاستياء من قلة عدد الدقائق التي أحصل عليها، لكن هدفي الواضح هو العمل للحصول على فرصة اللعب أساسيا".
وأضاف "اليوم ألعب دور الجوكر النبيل، لكن هذا مالا أريده على المدى الطويل، وبغض النظر عن الوضع الراهن، أريد الاستمرار في التعلم للحصول على دور أكبر مع الفريق".
وفي ختام تصريحاته، شدد صاحب الـ 18 عامًا، على قناعته بحتمية التعلم باستمرار من أجل مواصلة التطور والنمو.

ملاعب

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