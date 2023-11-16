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مثل كروي.. لويس إنريكي لسانك حصانك

11/16/2023 7:27:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن أنيابه في وجع الجميع، منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم الجاري.
ووقع إنريكي، عقدا مع إدارة باريس ينتهي في صيف 2025، ليبدأ مشروعا جديدا في حديقة الأمراء، عنوانه "انتهى عصر تدليل النجوم".
وترجمت الإدارة الباريسية، موقفها الصارم بأكثر من طريقة مثل الاستغناء عن عدد من النجوم مثل ميسي وراموس ونيمار وفيراتي.
كما اصطدم ناصر الخليفي رئيس النادي، بشكل علني مع كيليان مبابي نجم الفريق، وقام بتجميده لأكثر من 3 أسابيع.
واستجاب مسئولو سان جيرمان لرغبة إنريكي في التعاقد مع 11 لاعبا جديدا، خلال الصيف المنصرم، لتقوى شوكة المدرب الإسباني.
وبدا المدرب الإسباني، البالغ من العمر 53 عاما، عنيفا في ردود أفعاله مع وسائل الإعلام، وأيضا لاعبيه.
ولعل حالة لويس إنريكي، وطباعه الصارمة، تجعله حلقة جديدة في سلسلة تقارير كووورة (مثل كروي)، التي تربط بين ظاهرة كروية ومقولة شائعة في الوطن العربي.
وتنطبق على حالة إنريكي، مقولة "لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك".
واحتد مدرب باريس ضد وسائل الإعلام برسائل قوية وساخرة في أحيان أخرى، خاصة بعد الخسارة في مباراتي نيوكاسل وميلان بدوري الأبطال.
كما أحرج إنريكي، حارسه دوناروما، بالانفعال عليه والتفوه بكلمات غاضبة أمام الكاميرات، اعتراضا على تمريرة من الحارس الإيطالي أدت لهدف في مباراة ليون.
وأثار موقف إنريكي من دوناروما، دهشة وسائل الإعلام وستوديوهات التحليل في فرنسا، قبل أن يثير الضجة مجددا بانتقاده مبابي بشكل علني.
وقال إنريكي عقب الفوز على ريمس 3-0، إنه ليس راضيا عن أداء مبابي، رغم أنه سجل هاتريك.
وتعامل مبابي مع الأمر بهدوء وابتسامة أمام الكاميرات عقب اللقاء، وفسرت بعض الصحف، الأمر بأنه محاولة من إنريكي، لتحفيز اللاعب على الالتزام بالمهام الدفاعية.
وقيل أيضا أن مبابي، أبدى تقديره لصراحة المدرب الإسباني، وإصراره على تطوير مستواه في جوانب أخرى.
لكن إنريكي وتصريحاته، ستجعله في مرمى النيران، إذا تراجع أداء الفريق، وانقلبت النتائج عليه وخرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا.
وقتها لن ترحم وسائل الإعلام الفرنسية، لويس إنريكي، وستزداد عليه الضغوط بشدة، ولن ينسى أيضا نجوم الفريق مثل مبابي ودوناروما، أن مدربهم جرح كبرياءهم أمام الجميع.
لسان إنريكي وقتها، ربما سيجعله سببا حينها في أزمة ثقة لدوناروما، وأيضا مبررا قويا ومقنعا لمبابي بعدم تجديد عقده مع باريس، وأخذ الأمر ذريعة لتحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ملاعب

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