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راتب ضخم.. اتحاد جدة يتفق مع جاياردو

11/16/2023 7:27:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتفق المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على راتب سنوي ضخم، في مفاوضاته مع نادي اتحاد جدة السعودي.
وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن جاياردو سيكون ثالث أغلى مدير فني في العالم.
وكشفت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 47 عاما، سيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو.
من جانبه، أكد مراسل قناة TYC سبورتس، أن مارسيلو جاياردو اتفق بالفعل مع الفريق السعودي، لخلافة نونو سانتو.
وسيتولى جاياردو، المسئولية في قلعة النمور بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، بسبب تذبذب النتائج.
ورحل جاياردو عن ريفر بليت بنهاية العام الماضي، بعد فترة طويلة قضاها مع العملاق الأرجنتيني، وحصد معه مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

ملاعب

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