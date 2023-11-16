راتب ضخم.. اتحاد جدة يتفق مع جاياردو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتفق المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على راتب سنوي ضخم، في مفاوضاته مع نادي اتحاد جدة السعودي.
وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن جاياردو سيكون ثالث أغلى مدير فني في العالم.
وكشفت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 47 عاما، سيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو.
من جانبه، أكد مراسل قناة TYC سبورتس، أن مارسيلو جاياردو اتفق بالفعل مع الفريق السعودي، لخلافة نونو سانتو.
وسيتولى جاياردو، المسئولية في قلعة النمور بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، بسبب تذبذب النتائج.
ورحل جاياردو عن ريفر بليت بنهاية العام الماضي، بعد فترة طويلة قضاها مع العملاق الأرجنتيني، وحصد معه مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.
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