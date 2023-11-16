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عائق وحيد يمنع بايرن ميونخ من التحرك نحو مبابي

11/16/2023 7:27:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن عائقا وحيدا يمنع بايرن ميونخ من التحرك نحو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رغم اعتراف مدرب البافاري توماس توخيل أنه يأمل أن يضم النجم الفرنسي لفريقه.
وينتهي عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بعد أقل من عام، حيث ينتهي في 30 يونيو 2024، ويدرس بقوة فكرة الرحيل عن النادي الباريسي، في ظل رفضه تفعيل بند التمديد حتى 2025.
وذكرت شبكة "كانال" الفرنسية نقلا عن "سبورت 1" الألمانية أن احتمالية انتقال مبابي إلى النادي البافاري نسبتها ضعيفة للغاية، لكن ليس مستحيلا بنسبة 100%.
وتمرد مبابي على باريس سان جيرمان من أجل الرحيل في الصيف الفائت، وأخبر إدارة ناديه أنه لا يريد البقاء بعد نهاية عقده الذي ينتهي في صيف عام 2024، ورفض تفعيل بند التمديد لعام إضافي حتى 2025.

وأوضح التقرير أن ما يعقد انتقال كيليان إلى بايرن ميونخ، ليس اهتمام الأندية صاحبة الإنفاق العالي مثل ريال مدريد بضمه، لكن الراتب الضخم للغاية للنجم الفرنسي.


ويتقاضى النجم الفرنسي راتبا سنويا في باريس قيمته 100 مليون يورو، بينما سقف الرواتب في بايرن ميونخ 25 مليون يورو، وهي قيمة راتب النجم الإنجليزي هاري كين.
ومن جانبه النادي الألماني لا يمانع استثمار أموال ضخمة لتعزيز هجوم الفريق، لكن مبابي مطالب أيضا بتضحية مالية كبيرة، خاصة أنه لا يمكن المساس بسقف الرواتب داخل النادي.
وشارك كيليان مبابي في 15 مباراة مع النادي الباريسي بمختلف المسابقات، وتمكن من إحراز 15 هدفا، وصنع هدف وحيد.

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