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رئيس أتلتيكو مدريد: فريقنا المرشح الأول للفوز بالليجا

11/16/2023 7:27:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن ناديه يعتبر المرشح الأول للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم.
وفي مقابلة ببرنامج (El Partidazo) على إذاعة (COPE) الإسبانية، قال سيريزو ردا على سؤاله حول ما إذا كان يعتبر أتلتيكو مرشحا للفوز بلقب الليجا، قائلا "بالتأكيد نعم.. أتلتيكو هو المرشح الأول للفوز باللقب، أعتقد أن كل اللاعبين يرون نفس الأمر".
وعما إذا كانت الصحافة تتحيز لريال مدريد، قال "لا أعتقد هذا ولكن أرى أن الصحافة تحمي أندية أكثر من أخرى".
وعن استمرار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد، حتى عام 2027، قال "لم أعتقد قط أن سيميوني سيرحل عن أتلتيكو مدريد ولا حتى العام الماضي".
وفيما يخص تجديد عقد الفرنسي أنطوان جريزمان، قال سيريزو "سيبقى هنا للفترة التي يريدها. عقد جريزمان ينتهي أيضا في 2027. لذا أنظر كم يتبقى له من الوقت في العقد. السيد سيميوني سيظل معنا للفترة التي يريدها وكذلك جريزمان".
وحول من تربطه به علاقة أفضل بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس برشلونة، قال سيريزو "علاقتي جيدة بالاثنين. عندما نجتمع نقضي وقتا جيدا. وهما جيدان للغاية".
وبسؤاله عن الفترة التي يعتزم الاستمرار فيها برئاسة أتلتيكو، قال "أنا مستعد للاستمرار في منصبي بقدر ما يتحمل جسدي. ليس لدي أي مشكلة. لقد بدأنا أنا وميجيل أنخيل خيل (الرئيس التنفيذي للنادي) معا وسنغادر معا. لدينا نادٍ تحت السيطرة، مع أعضاء رائعين".
ومن ناحية أخرى، تحدث سيريزو عن البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو إلى برشلونة، قائلا "جواو فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وأتمنى له كل التوفيق في برشلونة. عقده مستمر لعام وإذا أراد البارسا أن يستمر فلديه خيار شراءه".
وختم سيريزو: "لا أعلم لماذا لم ينجح في أتلتيكو. اللاعبون ليسوا ماكينات، أنت تجلب لاعبا وقد يقدم موسما مذهلا وآخر لا، هذا ما حدث لنا مع جاكسون مارتينيز. جواو فيليكس لاعب مذهل ولكنه لم يتأقلم معنا وفي البارسا يلعب بشكل جيد للغاية".

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