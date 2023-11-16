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وجوه شابة في تشكيل السعودية المتوقع أمام باكستان

11/16/2023 7:27:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، على إجراء تغييرات في تشكيل الأخضر أمام نظيره الباكستاني، مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الفتح بالأحساء، في مستهل مبارياته بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وسيزج مانشيني بعدد من الوجوه الشابة لأول مرة في مباراة رسمية مع المنتخب الأول، ومنهم عون السلولي ومعاذ فقيهي وفيصل الغامدي وعباس الحسن ومحمد مران.
وسيعتمد المدرب الإيطالي على بعض الأسماء الخبيرة، أمثال الحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي والمهاجم صالح الشهري.
وسيدخل مانشيني المباراة بطريقة (3-5-2)، التي يرغب في تحفيظها للاعبين، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة التي تستضيفها قطر.
ويفتقد الأخضر لثنائي الخبرة سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، فيما استبعد مانشيني الثلاثي سلطان الغنام ومحمد كنو وفراس البريكان، الذين كانوا ركائز أساسية في مونديال قطر الأخير.
ومن المتوقع أن يدخل منتخب السعودية المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي.
الوسط: معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبد الحميد.
الهجوم: صالح الشهري، محمد مران.

ملاعب

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