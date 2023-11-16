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صور- الإمارات تقيم 3 محطات تحلية لتزويد غزة بالمياه

11/16/2023 7:27:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، اعتزامها إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، يمكن أن يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، إنها تعتزم إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يوميا بإجمالي 600 ألف غالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.


تجدر الإشارة إلى أن عملية "الفارس الشهم 3" انطلقت في الخامس من نوفمبر الحالي بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.







روسيا اليوم


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