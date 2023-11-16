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سكالوني: ميسي جاهز للمشاركة بتصفيات كأس العالم

11/16/2023 7:27:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة منتخبي أوروغواي والبرازيل رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخرًا.
وخرج فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأمريكي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية، بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.
وقال سكالوني في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "ميسي على ما يرام. وحالته طيبة. رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يومًا. يتدرب بصورة طبيعة. وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة."


وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروغواي في وقت لاحق، اليوم الخميس، قبل مواجهة نظيره البرازيلي، الثلاثاء المقبل.
وشارك ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وهو رقم قياسي، في آخر مباراة مع إنتر ميامي في الـ21 من أكتوبر الماضي، بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس الماضي.
وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.
وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حاليًّا تدريب منتخب أوروغواي، قائلًا: "يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه."


وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بينما تحتل أوروغواي المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع البرازيل الثالثة ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.


وأشار سكالوني: "لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس.. سنكون على مستوى الحدث.. جاهزون للمنافسة".

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