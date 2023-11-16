مفوض أممي: مهم توثيق كل ما يحدث في غزة ولا بد من المحاسبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه من المهم توثيق كل ما يحدث في غزة ولا بد من المحاسبة.



وأضاف تورك في تصريحات صحفية أنه يجب تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ما تشهده غزة.



وتابع" لا نقبل العقاب الجماعي للفلسطينيين ويجب توقفه وضمان وصول المساعدات ولا بد من أخذ حقوق الإنسان على محمل الجد في ظل ما تشهده غزة."



ولفت أن هناك عدد كبير من الشهداء في صفوف طواقمنا في غزة منوه لتوفير الحماية للمستشفيات والمرضى وفقا للقانون الإنساني الدولي.



وأكد أن توفير الإغاثة الإنسانية أمر حيوي في ظل الأوضاع التي تشهدها غزة داعيا كل من له تأثير على أطراف النزاع التدخل لتحقيق استجابة إنسانية.

