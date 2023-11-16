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دخل جديد يحل أزمة مهاجم برشلونة المستقبلي

11/16/2023 7:27:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن نهاية أزمة البرازيلي فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو باراناينسي، مع ناديه الجديد برشلونة.
وكان روكي قد وقع لصالح برشلونة بشكل نهائي الصيف الماضي، على أن ينضم في يناير/كانون ثان المقبل لصفوف البلوجرانا.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يعمل على تحقيق دخل لا يقل عن 30 مليون يورو من مشروع "بارسا ستوديوز" قبل نهاية عام 2023، بعد مواجهة بعض المشاكل مؤخرًا.
وأضافت الصحيفة: "وعد برشلونة بإبلاغ فيتور روكي بنواياه في منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري، والآن رسالة النادي إلى اللاعب أنهم يشعرون براحة بال لإتمام انتقاله في يناير/كانون ثان المقبل بلا مشاكل".
وأشار التقرير، إلى أن رابطة الليجا على علم بتحركات برشلونة، وإذا نجحت إدارة النادي الكتالوني في ضخ الأموال سيكون لديه الضوء الأخضر لإتمام الصفقات.

ملاعب

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