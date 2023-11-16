الصحة العالمية تبحث إخلاء مستشفى الشفاء بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت رويترز عن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قوله إن المنظمة تبحث سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة، وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول أن الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إنه لا يملك ما يكفي من الوقود لسيارات الإسعاف.
وأشار إلى أن المنظمة تجري مفاوضات لجلب سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في عمليات الإجلاء.
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