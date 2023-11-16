الصحة العالمية تبحث إخلاء مستشفى الشفاء بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت رويترز عن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قوله إن المنظمة تبحث سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة، وفق تعبيره.



وأضاف المسؤول أن الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إنه لا يملك ما يكفي من الوقود لسيارات الإسعاف.



وأشار إلى أن المنظمة تجري مفاوضات لجلب سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في عمليات الإجلاء.

