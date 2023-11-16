لافروف يعلق على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلقا على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن النظام القضائي الغربي، أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز.



وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: "لقد أثبت النظام القضائي الغربي، على المستويين الوطني والدولي، مرارا وتكرارا تحيزه".



في وقت سابق، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".



وتشمل مذكرات التوقيف الفرنسية كذلك، ضابطين في الجيش السوري برتبة عميد.



روسيا اليوم