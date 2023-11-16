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باريس لا ينوي تقديم عرض جديد لمبابي!

11/16/2023 7:27:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وفقًا لمصادر موثوقة، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستبعد حاليا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.
وأضافت الصحيفة: "نية النادي هي أن يفي مبابي بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025".
وأفاد التقرير، بأن مبابي عانى خلال السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية.
وتابعت "آس": "سيواجه الشاب الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور".
وسيكون الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.

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