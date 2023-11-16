روسيا.. إصابة 8 أطفال في حادث لحافلة مدرسية في بريموريه

وبشكل مبدئي ثبت للتحقيق، أن السائق فقد السيطرة على الباص وسقط في حفرة على جانب الطريق. وأجرى محققو لجنة التحقيق معاينة لمكان الحادث، ويجري حاليا استجواب الشهود، والتحقق من كافة ملابسات الحادث. وبحسب وزارة الصحة الإقليمية، أصيب ثمانية أطفال في الحادث، تم نقل ستة منهم إلى مستشفى في فلاديفوستوك.

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