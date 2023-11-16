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روسيا.. إصابة 8 أطفال في حادث لحافلة مدرسية في بريموريه

11/16/2023 7:27:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لمديرية التحقيق في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، بأنه تم فتح قضية جنائية للتحقيق في حادث مرور وقع مع حافلة مدرسية في منطقة ناديجدينسكي في هذا الإقليم.
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "في صباح يوم 16 نوفمبر 2023، وقع حادث مرور عند الكلم الرابع من الطريق السريع الفيدرالي A-370 أوسوري، تعرضت له حافلة مدرسية تقل 14 طفلا والشخص المرافق لهم. وعلى أساس هذه الواقعة، تم فتح قضية جنائية وفقا للجزء رقم 1 من المادة رقم 238 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (تقديم الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة والآمان)".


وبشكل مبدئي ثبت للتحقيق، أن السائق فقد السيطرة على الباص وسقط في حفرة على جانب الطريق. وأجرى محققو لجنة التحقيق معاينة لمكان الحادث، ويجري حاليا استجواب الشهود، والتحقق من كافة ملابسات الحادث.
وبحسب وزارة الصحة الإقليمية، أصيب ثمانية أطفال في الحادث، تم نقل ستة منهم إلى مستشفى في فلاديفوستوك.

روسيا اليوم


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