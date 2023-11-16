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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية

11/16/2023 6:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت بوابة Detik الإندونيسية بأن طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية تحطمت بالقرب من باسوروان على سفح جبل برومو بمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا.
وأكد رئيس مركز البيانات والمعالجة التابع للقوات الجوية الإندونيسية تلك المعلومات، دون إعلان عن الجدول الزمني لتحطم الطائرة، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي شخص قد توفي نتيجة للحادث. وقد أظهرت لقطات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لسكان باسوروان أن الطائرة تحمل رقم الذيل TT-3103.

روسيا اليوم


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