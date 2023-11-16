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شهيدان وجرحى في غارة للاحتلال على رفح

11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى شهيدين وأصيب عدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وكانت قد أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم .

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