شهيدان وجرحى في غارة للاحتلال على رفح
التاريخ
11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى شهيدين وأصيب عدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة.
وكانت قد أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم .
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