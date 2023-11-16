10 أطعمة طبيعية تصبح غنية بالعناصر الغذائية وهي 'مسلوقة'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك بعض الأطعمة، التي يُنصح بتناولها مسلوقة، للحصول على مزيد من فوائدها الغذائية، علاوة على أن تناولها مشوية أو مقلية يضاعف من عدد سعراتها الحرارية، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، و هناك قائمة تضم 10 أطعمة طبيعية يكون من الأفضل تقديمها مسلوقة، كما يلي:1. البطاطاإن البطاطا غنية بالألياف، ما يساعد على إنقاص الوزن عند تناولها مسلوقة لأنها تمنح شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة أطول.



2. البيض

يعد البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون، والذي يمكن أن يبقي الشخص ممتلئًا لفترة أطول ويمنحه الطاقة أيضًا.

3. الدجاج

يعد تقديم الدجاج مسلوقًا أفضل طريقة لتناوله بسعرات حرارية منخفضة بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين صحة القولون.



4. الفاصوليا الخضراء

لأنها غنية بفيتامين K والكالسيوم، فإن تناول الفاصوليا الخضراء مسلوقة يحافظ على عظام قوية وصحية ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

5. البقوليات

يعد تناول البقوليات مسلوقة وبدون إضافات تؤدي لزيادة سعراتها الحرارية، أحد السبل للتخلص من الوزن الزائد بخاصة وأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات المفيدة لعملية التمثيل الغذائي.



6. الأرز

إن الأرز مصدر غني بالكربوهيدرات، وهو الوقود الذي يعد المصدر الرئيسي للطاقة، كما أنه غني بالحديد والسيلينيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B.



7. الذرة

ثبت علميًا أن الذرة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

8. البروكلي

تساعد مضادات الأكسدة، التي تتوافر بكثافة في البروكلي، في منع أحد أنواع تلف الخلايا الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.



9. السبانخ

تعتبر السبانخ مصدرًا غنيًا للزياكسانثين والكاروتينات، التي يمكنها طرد الجذور الحرة من الجسم.



10. القريدس

يعد الجمبري مصدرًا يزخر بالفيتامينات كما أنه غني بالمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن عند تناوله مسلوقًا.

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