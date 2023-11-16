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جيش الاحتلال يدعي أنه سيطر عملياتيا على ميناء غزة وينشر مشاهد

11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب.


وقال الجيش في بيان إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كان يخضع لسيطرة حماس"، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى"، وفق تعبيره.


ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على ما أورده بيان الجيش.


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