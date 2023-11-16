محمد سعد يعلن تأجيل فيلمه الجديد ويعد الجمهور بمفاجأة

محمد سعد يعلن تأجيل فيلمه الجديد ويعد الجمهور بمفاجأة
التاريخ
11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد سعد في تصريحات إعلامية أنه قرر تأجيل تصوير فيلم "الوسيط" الى موعد يُحدّد لاحقاً، بعد أن عقد جلسات عمل للتحضير له.
وأكد سعد أن سبب تأجيل تصوير فيلم "الوسيط" هو انشغاله بمشروع سينمائي آخر، من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة، وأكد أنه سيكون مفاجأة للجمهور.
لها
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