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محمد سعد يعلن تأجيل فيلمه الجديد ويعد الجمهور بمفاجأة

11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد سعد في تصريحات إعلامية أنه قرر تأجيل تصوير فيلم "الوسيط" الى موعد يُحدّد لاحقاً، بعد أن عقد جلسات عمل للتحضير له.


وأكد سعد أن سبب تأجيل تصوير فيلم "الوسيط" هو انشغاله بمشروع سينمائي آخر، من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة، وأكد أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

لها

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