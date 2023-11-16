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الاحتلال يعلن مقتل ضابط اسرائيلي خلال الاشتباكات في غزة

11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين قتل خلال عملية أمس شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة في وقت مسبق أن جيش الاحتلال أعلن ظهر اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة

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