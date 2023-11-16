الاحتلال يعلن مقتل ضابط اسرائيلي خلال الاشتباكات في غزة

الاحتلال يعلن مقتل ضابط اسرائيلي خلال الاشتباكات في غزة
التاريخ
11/16/2023 6:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين قتل خلال عملية أمس شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة في وقت مسبق أن جيش الاحتلال أعلن ظهر اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة
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