بايدن: القصف الإسرائيلي على غزة كان عشوائيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن مصطلح "القصف العشوائي"، لوصف طريقة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .
ورغم أن بايدن قدم دفاعا صريحا عن رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حركة حماس "تمثل تهديدا مستمرا للاحتلال"، فقد بدا أنه يعترف بأن القصف الإسرائيلي كان "عشوائيا"، وفق التصريحات التي نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية.
وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو، قال بايدن للصحفيين إن "حماس تعهدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل".
وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحولت من القصف الجوي إلى عمليات برية "أكثر تركيزا".
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