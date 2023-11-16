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بايدن: القصف الإسرائيلي على غزة كان عشوائيا

11/16/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن مصطلح "القصف العشوائي"، لوصف طريقة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .
ورغم أن بايدن قدم دفاعا صريحا عن رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حركة حماس "تمثل تهديدا مستمرا للاحتلال"، فقد بدا أنه يعترف بأن القصف الإسرائيلي كان "عشوائيا"، وفق التصريحات التي نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية.
وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو، قال بايدن للصحفيين إن "حماس تعهدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل".
وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحولت من القصف الجوي إلى عمليات برية "أكثر تركيزا".




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