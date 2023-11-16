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الخارجية التركية : من المخجل رؤية استمرار هجمات إسرائيل على غزة

11/16/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخجل أن نرى استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ويجب على الجميع العمل على وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.


وأضاف هاكان: "أن النظر بصمت لوحشية إسرائيل يعني ضوءًا أخضر، وندعو كل الدول لعدم دعم إسرائيل في هذه الوحشية".


وأكد أنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيتهم العادلة.

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