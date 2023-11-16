الخارجية التركية : من المخجل رؤية استمرار هجمات إسرائيل على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخجل أن نرى استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ويجب على الجميع العمل على وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.



وأضاف هاكان: "أن النظر بصمت لوحشية إسرائيل يعني ضوءًا أخضر، وندعو كل الدول لعدم دعم إسرائيل في هذه الوحشية".



وأكد أنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيتهم العادلة.

