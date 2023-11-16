الخارجية التركية : من المخجل رؤية استمرار هجمات إسرائيل على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخجل أن نرى استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ويجب على الجميع العمل على وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف هاكان: "أن النظر بصمت لوحشية إسرائيل يعني ضوءًا أخضر، وندعو كل الدول لعدم دعم إسرائيل في هذه الوحشية".
وأكد أنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيتهم العادلة.
MENAFN16112023000208011052ID1107437692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.