Thursday, 16 November 2023 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

11/16/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير لشركة "جلوبال ريسك بروفليج" المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي، إن الأردن احتل المرتبة 56 من بين 196 دولة خضعت للمؤشر في العام الحالي 2023 .


وبين التقرير أن نتائج المؤشر يعتمد على 11 مصدرا لجميع البيانات وهي الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، مجموعة العمل المالية، منظمة الشفافية الدولية، المبادرة العالمية، منظمة مشروع العدالة العالمية، وحدة الاستخبارات الاقتصادية في معهد بازل للحوكمة، شركة الموازنة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي .


وأشار التقرير الى آلية قياس المؤشر، مبينا أنها أنها تعتمد على أربعة مؤشرات لقياس الفساد هي: حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية وله 15 بالمئة ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مستوى الفساد العام المتصور وله 25.5 بالمئة ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بيانات البنك الدولي وبيانات منظمة مشروع العدالة العالمي، وتجربة الفساد في القطاعين العام والخاص وله 17بالمئة ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، والبارومتر، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي، ومجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفساد ولها 42.5 %.

MENAFN16112023000208011052ID1107437691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث