قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو
التاريخ
11/16/2023 6:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية ظهر اليوم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وافادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الأرمني في البلدة القديمة بالقدس ليل الأربعاء / الخميس، رفقة الجرافات.
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