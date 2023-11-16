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قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو

11/16/2023 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية ظهر اليوم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وافادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الأرمني في البلدة القديمة بالقدس ليل الأربعاء / الخميس، رفقة الجرافات.


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