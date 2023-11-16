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وجهاء لواء ماحص والفحيص يثمنون جهود ومساعي الملك لوقف الحرب على غزة

11/16/2023 6:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، نواب ووجهاء وفعاليات شعبية ونسائية وشبابية من أبناء وبنات لواء ماحص والفحيص.
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي،قال العيسوي إن الأردن وبقيادة جلالة الملك يبذل ومنذ اليوم الأول للحرب جهودا كبيرة لوقف الحرب، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء.
وأضاف أن الأردن تمكن من توظيف مكانته العالمية لإيصال رسائل واضحة للعالم بأن ما تقوم به إسرائيل مخالف لجميع الشرائع السماوية .

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