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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

11/16/2023 6:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان على الجليل الأعلى والجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق النار.


وأفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدات رامية وبيت ليف وكفركلا وطيبة في جنوب لبنان.


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