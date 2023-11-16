القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى
التاريخ
11/16/2023 6:11:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان على الجليل الأعلى والجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق النار.
وأفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدات رامية وبيت ليف وكفركلا وطيبة في جنوب لبنان.
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