مقتل نائب قائد سرية من لواء المظليين في معارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الخميس، مقتل جنديّ آخر خلال اشتباكات في قطاع غزة، والقتيل نائب قائد سريّة في الكتيبة 202 بلواء المظليين، وقد قُتل الليلة الماضية "خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة".

وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة القتلى الجنود منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 52، فيما ارتفع العدد الإجمالي لقتلاه العسكريين منذ السابع من أكتوبر إلى 369.

هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة.

وسمح الجيش الإسرائيلي اليوم، بإعلان مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس بهنا، وكابير يتسحاق فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، في معارك شمال قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" إن ميستر كان قائد فصيلة في الكتيبة 601، وفرانكو كان قائد فصيلة في الكتيبة 52.

كما أفادت التقارير بإصابة ضابط وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة في معركة في شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط برتبة لواء بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في المنطقة المحيطة.