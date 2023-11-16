مقتل نائب قائد سرية من لواء المظليين في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الخميس، مقتل جنديّ آخر خلال اشتباكات في قطاع غزة، والقتيل نائب قائد سريّة في الكتيبة 202 بلواء المظليين، وقد قُتل الليلة الماضية "خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة".
وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة القتلى الجنود منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 52، فيما ارتفع العدد الإجمالي لقتلاه العسكريين منذ السابع من أكتوبر إلى 369.
هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة.
وسمح الجيش الإسرائيلي اليوم، بإعلان مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس بهنا، وكابير يتسحاق فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، في معارك شمال قطاع غزة.
وقال موقع "واينت" إن ميستر كان قائد فصيلة في الكتيبة 601، وفرانكو كان قائد فصيلة في الكتيبة 52.
كما أفادت التقارير بإصابة ضابط وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة في معركة في شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط برتبة لواء بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في المنطقة المحيطة.
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