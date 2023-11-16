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الأمم المتحدة: تفشي الأمراض والجوع حتمي في غزة

11/16/2023 6:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN- قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة، بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي".


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