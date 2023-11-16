الأمم المتحدة: تفشي الأمراض والجوع حتمي في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة، بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.
وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي".
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