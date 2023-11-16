صور- جيش الاحتلال يعلن السيطرة على ميناء غزة وتدميره نصب مرمرة التذكاري

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن جيش الاحنلال الإسرائيلي أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في ميناء القطاع.

وقال الجيش -في بيان- إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كان يخضع لسيطرة حماس"، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى"، وفق تعبيره.

وأضاف الجيش إن "القوات قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ"حماس"، بالإضافة إلى ذلك هدمت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة، أسطول السفينة التركية إلى غزة في عام 2010".





يذكر أنه في 31 مايو 2010 هاجم الجيش الإسرائيلي سفينة "مافي مرمرة" وقتل عددا من الناشطين الأتراك على متنها أثناء نقلها مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وتسبب الهجوم في توتر العلاقات مع تركيا.

ودفعت إسرائيل 20 مليون دولار لأسر الضحايا بعد حوالي 6 سنوات من الحادث، ومن ثم سميت "مافي مرمرة" بسفينة "الأناضول" واستمرت في العمل.

وفي 31 مايو 2011، بادرت الحكومة في غزة برئاسة إسماعيل هنية بتكريم قتلى السفينة بافتتاح نصب تذكاري في الذكرى الأولى لوقوع الهجوم.

المصدر: Ynet



