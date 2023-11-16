مصادر إسرائيلية تكشف سبب تراجع نتنياهو عن صفقة الأسرى في اللحظة الأخيرة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- فيما يقول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الإجهاز على حركة“حماس” هدف مقدّس، ويجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على مواصلة الحرب، يواصل مراقبون إسرائيليون التشكيك باحتمالات نجاحها، ويكشف بعضهم عن أسباب التراجع الإسرائيلي عن صفقة تبادل وهدنة في اللحظة الأخيرة يوم أمس.

يوضح المحلل البارز في صحيفة“يديعوت أحرونوت” ناحوم بارنياع أن الصفقة التي يتصاعد الحديث عنها في الأيام الأخيرة، عالقة لأن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة خوفا من تبعاتها.

ويقول بارنياع في تحليل بعنوان“صعود وتراجع صفقة المخطوفين” إنه كان من المفروض أن يصادق مجلس الحرب المصغّر أمس الأربعاء على الصفقة، لكن اجتماعه انتهى دون قرار، واجتماع الحكومة الذي كان مقرّرا بعد ذلك تم إلغاؤه. ويؤكد بارنياع المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة الحالية، أن نتنياهو ارتدع وخاف من أثمان“الصفقة” فتراجع في الساعة الأخيرة كما كان يفعل في الماضي، منبها إلى أن نتنياهو بذلك ينتج حالة من عدم الوضوح والشك لدى الطرف الآخر.

وكان بارنياع قد قال في تحليل سابق:“هناك أهمية لتذكير أنفسنا بأن هذا شعار”معا سننتصر" ليس وصفا حقيقيا للواقع وإنما هو أمنية. عمليا نحن أمام قرارات صعبة وسيناريوهات إنهاء موجعة، فالانتصار ليس مؤكدا. كما أن كلمة“معا” التي تصف بصدق ما يحدث في الجيش، وفي الميدان، لا تعكس ما يحدث داخل الحكومة”.

وهذا ما أكده اليوم زميله رونين بيرغمان، الذي يشير لإلغاء اجتماع الحكومة بعدما كان متوقعا أن يصادق على الصفقة التي كشفت عن ملامحها وكالة رويترز.

بيرغمان وهو خبير إسرائيلي بارز في الشؤون الاستخباراتية، ومعتمد في صحيفة“نيويورك تايمز” يحذّر في مقال بعنوان مشحون بدلالة هامة:“الأمل، التوقعلات والواقع في الميدان” أن حسم حركة حماس يقتضي احتلال كل قطاع غزة، مؤكدا أنه من الصعب رؤية لائحة زمنية كافية وتحتملها الإدارة الأمريكية.

خطورة حجم المعلومات

في نطاق تشكيكه بإمكانية تحقيق الهدف المعلن للحرب، يوضح بيرغمان أيضا أنه بالإضافة إلى عدم وجود وقت كاف، هناك صفقة تبادل من شأنها أن تعيق سير الحرب، علاوة على عدم وضوح مسألة كيف يمكن تصفية قيادة حماس، وهم محاطون بدرع بشري على شكل عشرات من المحتجزين الإسرائيليين.

ويتابع بيرغمان دون تردّد:“هذه هي الحقيقة، وخسارة أنه يتم حجبها عن الجمهور الإسرائيلي، فهذا الحجب المعلوماتي يؤدي لتوقعات من الصعب تحقيقها”.

يشار إلى أن نتنياهو ما زال يتمسّك بالهدف المعلن للحرب رغم التحذيرات غير الجديدة من تسلق شجرة عالية، فقال أمس وهو محاط بجنود، إن القضاء على حماس هدف مقدّس، وإن الجيش يدخل إلى كل موقع يريده داخل قطاع غزة.

بالتزامن ورغم الحرب، وربما بسبب ذلك، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد للمرة الأولى منذ شن الحرب على غزة، لإسقاط نتنياهو واستبداله بنائب آخر من حزب“الليكود” دون الذهاب لانتخابات.

وقال لبيد في حديث للقناة 12 العبرية، إن على نتنياهو الرحيل الآن، داعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة“الليكود” من أجل مواجهة الأوضاع السيئة التي وصلت لها إسرائيل. وأضاف:“نحن بحاجة إلى التغيير.. لا يمكن لنتنياهو مواصلة عمله كرئيس وزراء”.

متجانسا مع بيرغمان وآخرين، يلمّح لابيد لعدم ثقته بحسابات نتنياهو ومدى نظافتها من اعتبارات غريبة، ويضيف:“لا يمكننا تحمل أثمان إدارة معركة طويلة مع رئيس حكومة كهذا لا يثق به الإسرائيليون”.

بين روايتين

علاوة على الحرب المستمرة بين روايتين، فلسطينية وإسرائيلية حول الحرب ومستقبلها، هناك تشكيك إسرائيلي بالرواية الرسمية، خاصة التي يرعاها المستوى السياسي بقيادة نتنياهو. وفي هذا المضمار، يرى الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أنه بعد مضي أكثر من أسبوعين على المناورة البريّة، نحا محللون عسكريون إسرائيليون نحو إقامة حد فاصل بين لغة الساسة الإسرائيليين التي وُصفت بأنها بلاغية هجومية، ولغة القادة العسكريين، وخصوصا السابقين، الذين قالوا إنها تنطوي على قدرٍ من المهنية. منوها أنه يضيق المجال لتقديم نماذج كثيرة آخذة بالتراكم يوميا، وأن أول ما ينبغي ملاحظته عدم وجود تفاوت كبير بين مختلف المحللين العسكريين والمختصين في الشؤون الأمنية في استخلاص أن مصير الحرب غير مرهون فقط بما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات عسكرية، إنما أيضا بما تقوم به المقاومة الفلسطينية الآن، وبما تختزنه من قدرات في المستقبل كذلك.

وضمن استعراضه لذلك، يضيف شلحت:“يقرّ المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، بأن التغطية الجزئية التي تقوم بها إسرائيل الرسمية، وضبابية المعارك التي تفرض عزل القطاع عن وسائل الإعلام من الجانب الفلسطيني، تضعان صعوبات جمّة في طريق الحصول على صورة كاملة للوضع الميداني في شمال القطاع. ومع أنه يشير إلى إيثار التعامل مع بيانات الجيش وقيادته، لكونها مهنية وموضوعية برأيه، إلا أنه، في الوقت عينه، يؤكد أن هدف الحرب الذي يُشهره الجيش، على لسان قائده الجنرال هرتسي هليفي، وهو تفكيك قدرات حماس، مع محاذرة توزيع الوعود بشأن محو قوتها العسكرية، طموح للغاية، فضلا عن أن القدرة على تحقيقه تظل مشروطة بثلاثة أمور: استخدام قوة عسكرية فعالة، تخصيص فترة طويلة كافية، والقدرة على معالجة مناطق جنوب قطاع غزة أيضا، حيث إن إمكان المسّ بحماس ضئيل نسبيا في أعقاب انتقال السكان المدنيين إلى الجنوب”.

ويشير أيضا لما يؤكّده المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، يوسي يهوشواع، بأن الطريق إلى“إنجاز القضاء على معاقل حماس في شمال القطاع ما زال طويلا، وليس سهلة بتاتا، فما بالك بجنوبه؟”. وهذا ما يكرّره المحلل العسكري لصحيفة معاريف، طال ليف- رام، مشيرا، كما غيرُه، وخصوصا من أوساط الجنرالات في الاحتياط، إلى أنه حتى في حال النجاح في الوصول إلى ذلك“الإنجاز” فسيكون بمثابة نصف العمل المطلوب أو ربما أقلّه، في ضوء التقدير الموجود لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن نصف قوات“حماس” موجود في الجزء الجنوبي من القطاع وتسيطر عليها. ونبّه هو الآخر إلى أن هذه القوات لم تتعرض للهجوم إلا نادرا، لذلك هي تحافظ على قدرتها وروحها القتالية وينطبق هذا على قيادة الحركة.

وفي هذا الصدد، يُشير طال ليف- رام إلى ثلاثة تحديات ماثلة:“الضغط الدولي،عندما ستعمل إسرائيل في جنوب غزة، سيكون هناك نحو مليوني إنسان، هم مجموع سكان الجنوب الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، و900 ألف نسمة من سكان شمال القطاع، وعامل الوقت أيضا. فما دام القتال مستمرا، ستتواصل النار في الشمال أيضا، وفي المنطقتين، ولا يمكن البدء بالحديث عن عودة السكان”.

مستشفى الشفاء

ويرى شلحت أن هذا المحلل الإسرائيلي يصل إلى بيت القصيد، حينما يصف المناورة البرية الإسرائيلية بأنها“سيزيفية” وغالبا تعادل“السيزيفية العبثية”، وعادةً توصف بها المهمات الشاقة وغير المجدية.

وينسجم مع هذه الرؤية، الباحث في الشؤون الاستراتيجية عضو الكنيست السابق عوفر شيلح، الذي قال في حديث للقناة 13 العبرية، إن إسرائيل ترتكب أخطاء مفجعة من شأنها منعها من تحقيق انتصار في هذه الحرب.

واعتبر شيلح أن التركيز الإسرائيلي على مستشفى الشفاء كان خطأ كبيرا، معللا ذلك بالقول:“إذا كانت هناك منفعة عسكرية، فليدخل الجيش لمستشفى الشفاء، ولكن التصميم على ذلك فقط لأنه رمز، فهذا مبالغ فيه ومضر بالمسعى الحربي، وبتضييق الخناق على إسرائيل في العالم”.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي حتى الآن، لم يقدم دليلا على مزاعمه المستمرة منذ عام 2008 بأن أسفل“الشفاء” مقر عسكري مركزي لحماس، وما عرضه أمس بندقية وجهاز كومبيوتر وبعض الذخائر. فيما قالت وسائل إعلام عبرية كالقناة 13 وإذاعة الجيش، إن القوات لم تعثر بعد على مقر القيادة والتحكم والسيطرة في المستشفى.